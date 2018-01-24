Ученые из Мичиганского университета запатентовали систему против укачивания в беспилотных автомобилях на основе световодов и специальных очков

Оказывается, проблема укачивания пассажиров в беспилотных автомобилях занимает не только компанию Uber, но и серьезных ученых. В частности, команда разработчиков из Мичиганского университета получила патент на “Universal motion sickness countermeasure system”, которая позволит удержать содержимое желудка в себе за счет сложной системы световодов и соответствующей сигнальной системы.

По словам разработчиков, основной причиной укачивания в беспилотном транспорте является конфликт между тем, что человек ощущает и тем, что он видит (в салоне). То есть, просто управляя автомобилем и наблюдая за дорогой в окно, приступы тошноты можно отодвинуть на задний план, так как обратная связь будет четко сигнализировать о происходящем.

Проблема в том, что таким образом пользователи лишаются одного из главных достоинств беспилотных автомобилей – возможности поработать, посмотреть фильм и заняться своими делами. Ситуация усугубляется в случае, если кресло беспилотника можно развернуть против хода движения и ехать “затылком вперед”.

В новом патенте предлагается установить в салоне автомобиля систему световодов, которые будут сигнализировать пассажирам о характере движения. Помимо встроенной системы также будут предлагаться очки с аналогичными световодами, влияющими на периферическое зрение пассажиров. Характер “вспышек” подобран таким образом, что человек получает необходимую информацию о движении, а значит разрыв между зрением и вестибулярным аппаратом отсутствует.

Ученые из Мичиганского университета не просто получили патент, они планируют встретиться с крупными автопроизводителями для того, чтобы рассказать им о преимуществах данного решения и предложить помощь в доведении концепта до коммерческого образца. По их данным, примерно половина взрослых пассажиров ощущает тошноту в движущемся автомобиле, просто пытаясь почитать книгу, так что проблема действительно является важной.

Напомним, что Uber собирается оснастить салоны своих автономных такси световыми индикаторами и экранами, на которые будет выводиться траектория движения и уведомления о поворотах, что поможет пассажирам вовремя приготовиться к скорому изменению положения. Кресла также оснастят встроенными системами, которые будут наклонять их в поворотах и вибрировать во время торможения. В технологии даже предусмотрен обдув потоком воздуха с разной скоростью и под разными углами, что должно имитировать реальное передвижение беспилотника по дороге.

Источник: Engadget