



Учёные из Оксфордского университета и Института онкологических исследований Людвига используют достижения вакцины Oxford-AstraZeneca против SARS-CoV-2 для разработки вакцины от рака. Исследователи разработали состоящую из двух доз терапевтическую противораковую вакцину с использованием технологии оксфордской вирусной векторной вакцины.

Учёные провели испытания вакцины на моделях опухолей мышей. При этом вакцина увеличивала уровни противоопухолевых Т-клеток, проникающих в опухоли, и улучшала эффективность иммунотерапии рака. По сравнению с одной лишь иммунотерапией, комбинация терапии с вакциной показала лучшие результаты уменьшения размера опухоли и улучшила выживаемость мышей. Результаты исследования были опубликованы в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Иммунотерапия рака – использование собственной иммунной системы пациента против опухоли – привела к значительному улучшению результатов для некоторых больных раком. Иммунотерапия анти-PD-1 работает, снимая ограничения с противоопухолевых Т-клеток, позволяя им убивать раковые клетки. Однако, несмотря на этот успех, анти-PD-1 терапия неэффективна у большинства онкологических больных. Причина тому – низкий уровень противоопухолевых Т-клеток у некоторых пациентов. Оксфордская вакцинная технология, использованная при создании вакцины Oxford-AstraZeneca от COVID-19, генерирует сильные CD8+ Т-клеточные ответы, которые необходимы для хорошего противоопухолевого эффекта.

Команда учёных разработала терапевтическую противораковую вакцину из двух доз с различными первичными и бустер-вирусными векторами, один из которых совпадает с вектором вакцины Oxford-AstraZeneca COVID-19. Чтобы создать вакцину, которая специально нацелена на раковые клетки, вакцина была разработана для нацеливания на два белка типа MAGE, присутствующих на поверхности многих типов раковых клеток. Эти две мишени, получившие название MAGE-A3 и NY-ESO-1, были ранее утверждены Институтом Людвига. Этот подход к вакцинации с использованием различных первичных и бустерных вирусных векторов был лицензирован учеными Института Дженнера для компании Vaccitech Ltd, основанной в 2016 году.

Доклинические тесты на моделях опухолей мышей продемонстрировали, что противораковая вакцина увеличивала уровни инфильтрирующих опухоль CD8+ Т-клеток и усиливала ответ на иммунотерапию анти-PD-1. Комбинация вакцины и анти-PD-1 терапии привела к более существенному уменьшению размера опухоли и улучшило выживаемость мышей по сравнению с только анти-PD-1 терапией.

Как говорит Бенуа Ван ден Эйнде, профессор иммунологии опухолей Оксфордского университета, член Института исследований рака Людвига и директор Института де Дюве, белки типа MAGE действуют как красный флаги на поверхности раковых клеток для привлечения иммунных клеток, разрушающих опухоли. При этом антигены MAGE-типа не присутствуют на поверхности нормальных тканей. Это снижает риск побочных возникновения эффектов, вызванных атакой иммунной системой на здоровые клетки.

Уже в этом году исследователи намерены приступить к клиническим испытаниям фазы 1/2а, во время которой будут проверять эффективность противораковой вакцины в сочетании с иммунотерапией анти-PD-1 у 80 пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. Предстоящее испытание терапии против немелкоклеточного рака следует за испытанием фазы 2а аналогичной противораковой вакцины против рака простаты, которое показывает многообещающие результаты.

Источник: University of Oxford