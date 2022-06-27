monobank вийшов на 6 млн клієнтів та допоміг зібрати 64 млн грн на два ударних БПЛА Warmate для ЗСУ

Минулої суботи, 25 червня, популярний платіжний застосунок monobank очікувано перетнув позначку 6 млн клієнтів — чергову важливу віху у розвитку проєкту команда відзначила випуском лімітованої картки «Російський корабель, йди нах@й» зі збором коштів для ЗСУ. В межах ініціативи за шість днів зібрали 64 млн грн для купівлі двох ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate. Підсумки підбив співзасновник monobank Олег Гороховський.

У monobank — понад 6 млн клієнтів

Шестимільйонний клієнт у monobank з’явився 25 червня, як і прогнозували розробники. На момент виходу новини картки monobank мають 6 006 940 українців. Щоб досягти такого результату, сервісу знадобилося трохи менше ніж 5 років (запуск застосунку відбувся 22 листопада 2017 року).

Як зростав monobank

25 травня 2019 року monobank перетнув рубіж в мільйон клієнтів, а у листопаді 2019-го застосунком користувалися вже понад 1,5 мільйона осіб. В березні 2020-го перед запуском дитячої картки кількість клієнтів monobank перевищила два мільйони, а в серпні їх було вже 2,5 мільйона, наприкінці листопада — 3 мільйони, а на початку квітня 2021 року — 3,5 мільйона. Відтоді щомісяця monobank додав приблизно 100 тис. нових клієнтів — наприкінці серпня 2021 року проєкт пройшов рубіж 4 млн клієнтів, а 31 грудня — подолав рубіж у 5 млн клієнтів, не в останню чергу завдяки програмі «єПідтримка» (необанк першим почав виплачувати «ковідну» тисячу).

Підсумки збору коштів для ЗСУ

monobank організував збір коштів на дрони для ЗСУ спільно з ініціативою президента United24 — команда створила спеціальну Банку для збору під назвою «На дрони для ЗСУ» та зробила перший внесок у 6 млн грн. Щоб заохочувати своїх клієнтів активніше донатити, monobank придумав новий розіграш — з ексклюзивними платиновими картками Visa Infinite у дизайні «Російський корабель, йди нах@й?» Картка вийде лімітованим накладом в тисячу примірників — усі вони матимуть порядковий номер від 0001 до 1000. На зворотній стороні номер матиме вигляд SLAV AUKR AINI 0001. Ці картки будуть абсолютно безплатні на весь термін дії.. Пізніше розробники оголосили додаткову частину розіграшу 40 іменних «привітів» для російських окупантів, які нанесуть на дрони-камікадзе за пожертви у розмірі 999 грн.

За шість днів у межах ініціативи зібрали 64 млн грн — вся зібрана сума буде передана президентській платформі UNITED24 для купівлі 2 ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate. Загалом благодійники зробили понад 144 000 внесків, з яких 153 — 100 000 грн і більше (вони отримають картки без розіграшу). Найбільший внесок — 551 776 грн. Кількість учасників розіграшу напису на дроні-камікадзе — 6682 особи. Список з іменами переможців розіграшу доступний за посиланням. З кожним переможцем у monobank пообіцяли зв’язатися протягом 27 червня.

Це вже другий великий збір для ЗСУ від monobank за останній місяць — наприкінці травня співзасновник monobank Олег Гороховський організував власний благодійний розіграш ажіотажних марок «Укрпошти» — за два дні він зібрав 8 754 000 грн та округлив цю суму до 10 млн грн і перерахував фонду Сергія Притули для закупівлі всього необхідного під потреби ЗСУ.

Минулий тиждень, серед іншого, запам’ятався ще однією благодійною ініціативою — у межах збору, організованого Сергієм Притулою та Ігорем Лаченковим українці за три доби назбирали 600 мільйонів гривень для купівлі чотирьох безпілотників Bayraktar TB2.