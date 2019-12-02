Украинская команда EcoFactor на Tesla Model 3 победила в 24-часовой международной гонке электромобилей Eco Grand Prix в Германии

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Украинская команда EcoFactor приняла участие в международных гонках электромобилей Eco Grand Prix серии GERMANY 24H и одержала победу.

Команду EcoFactor возглавил ее основатель Сергей Вельчев, а также активист EV-сообщества Юрий Арабаджи, украинские бизнесмены Руслан Скулимовский и Александр Демьян. Александр был ответственен за корректировку стратегии и расчеты, Юрий отвечал за работу на пит-стопе.

В итоге в общем зачете время в управлении автомобилем распределилось среди пилотов команды следующим образом: Сергей Вельчев — 8:00, Александр Демьян — 7:30, Руслан Скулимовский — 3:00. Украинские пилоты прошли 488 кругов с четырьмя пит-стопами на электромобиле Tesla Model 3.

Отметим, что автогонки Eco Grand Prix прошли 29-30 ноября 2019 года на автодроме Motorsport Arena Oschersleben в Германии. В этом году в соревновании приняли участие 43 европейские команды на электромобилях Jaguar I-Pace, Tesla Model S, Kia e-Niro, Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Golf, Mitsubishi i-MiEV, KIA Soul E, Opel Corsa-e, Tesla Roadster, Tesla Model 3, Renault Zoe.

Eco Grand Prix — это ежегодное событие, которое проходит уже в восьмой раз. Организатором ивента выступает Рафаэль Де Местре, первый человек, совершивший кругосветное путешествие на электромобиле и основатель гонки «80 дней вокруг света на электромобиле».

Победителем стала команда, которая выполнила наибольшее количество кругов на трассе с наименьшей скоростью прохождения, уложившись во временное ограничение соревнований. К участию допускаются только стандартные электрические транспортные средства, минимум три (или более) пилотов на одну команду в возрасте от 18 лет.

Каждая команда получила трехфазную розетку 32A и должна была использовать свое зарядное оборудование — количество подзарядок не ограничивалась. Максимальная разрешенная скорость зарядки 22 кВт, при этом допускаются неограниченные остановки для заряда электромобиля. Максимальное время вождения на одного водителя — не более 8:00. Гонки продолжались 24 часа непрерывно, включая остановки на зарядку).

Источник: EcoFactor