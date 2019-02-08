Украинская команда разработки Warface уходит из Crytek Ukraine и создаёт новую студию Blackwood Games

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Сотрудники украинского подразделения компании компании Crytek – Crytek Ukraine – решили покинуть компанию и запустить собственную студию под названием Blackwood Games. Отметим, игровой проект Warface, которым занималось подразделение Crytek Ukraine, теперь будет развиваться силами Blackwood Games.

Пока не уточняется, идёт ли речь о полной реорганизации Crytek Ukraine в Blackwood Games с переходом всего штата сотрудников или в новую студию перейдёт лишь часть команды. Фактически, подразделение Crytek Ukraine занималось только игрой Warface, в компании был сосредоточен полный цикл разработки. Теперь же новая студия Blackwood Games будет отвечать как за будущие, так и уже выпущенные апдейты Warface.

«Киевская студия эволюционировала вместе с игрой, и мы хотим объявить о важном стратегическом и структурном изменении, которое позитивно повлияет на будущее франшизы Warface. Команда разработки Warface, во главе с креативным директором Михаилом Хаимзоном, сформируют собственную независимую студию разработки, Blackwood Games», – говорится в релизе на официальном сайте Crytek.

Уход разработчиков Warface подтвердил и сооснователь Crytek Анви Йерли.

«Команда Warface всегда вдохновляла нас. Стать независимыми для более тесного партнерства с издателем – стратегический шаг, который, с чем мы все не можем не согласиться, в лучших интересах самой игры. В то же время эта реорганизация позволит нам сосредоточиться на собственных IP и долгосрочных планах», – заявил Йерли.

Как заявил Михаил Хаимзон, в новую студию перешли все разработчики Warface.

«Мы сохранили команду разработки в первозданном составе, и ее экспертиза поможет нам двигаться вперед в соответствие с нашими планами и идеями», – отметил Михаил Хаимзон.

Источник: AIN, Crytek