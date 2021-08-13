Український електромотоцикл Delfast Dnepr Electric встановив рекорд швидкості на змаганнях Bonneville Speed Week 2021





Цього року на змаганнях Bonneville Speed Week прототип Delfast Dnepr Electric побив швидкісний рекорд серед мотоциклів класу А-OMEGA, показавши результат 107,217 милі на годину. Це на три милі більше за попередній рекорд, який Сергій Малик встановив у 2018 році, досягнувши швидкості 104 милі на годину.

Мотоцикл Delfast Dnepr Electric був спеціально розроблений для перегонів у партнерстві з відомим українським виробником мотоциклів «Днепр». Модель створена на основі легендарного мотоцикла Dnepr Electric.

В оновленій версії покращено контролер, встановлено синхронний електродвигун з постійними магнітами з тривалою потужністю 50 кВт та короткочасною 100 кВт, що відповідає 68 та 136 кінських сил.

Тяговий інвертор забезпечує вихідну частоту до 1000 Гц, що необхідно для досягнення швидкості обертання електродвигуна 5500 об/хв. Мотоцикл містить 36 акумуляторних батарей ємністю 22000 мАгод, які забезпечують напругу живлення інвертора порядку 800 вольт.

Пілот байка — Сергій Малик, український гонщик і багаторазовий чемпіон, який здобув перемогу на змаганнях у Бонневіллі в 2017 та 2018 роках. Він також є автором та ідеологом байку, права на торгову марку якого придбав Delfast.

Зазначимо, що прототип носить ім’я оригінальної назви бренду — «ДНЕПР». У майбутні розробки Delfast внесе зміни щодо неймінгу та зазначить український варіант назви «Дніпро» як офіційний. Відповідна торгова марка також належить компанії Delfast.

Цим досягненням компанія продовжує серію світових рекордів, яку розпочала з 2017 року — тоді Delfast встановив рекорд Гіннеса за дальність пробігу на одному заряді (367 км) на моделі Prime.

Джерело: Delfast