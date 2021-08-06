Delfast у партнерстві з Київським мотоциклетним заводом створив прототип електромотоциклу Delfast-Dnepr Electric





Український виробник електровелосипедів Delfast у партнерстві з Київським мотоциклетним заводом (КМЗ) створив перший прототип електромотоциклу Delfast-Dnepr Electric. Нова модель відправилась на змагання у Бонневіллі, що проходитимуть 7-12 серпня 2021 року, для встановлення нового швидкісного рекорду в категорії “A” OMEGA.

Електромотоцикл Delfast-Dnepr Electric розроблений на основі легендарного мотоциклу «ДНЕПР» та містить ряд технологічних покращень і доробок, що збільшують його потужність та забезпечують більший пробіг. Автором, ідеологом та творцем байку є Сергій Малик — український гонщик і пілот електромотоциклу на цьогорічних змаганнях у Бонневіллі.

Права на торгову марку «ДНЕПР», включно з технологічними напрацюваннями, конструкторською документацією, інтелектуальною власністю на існуючі розробки та дизайном культової моделі мотоцикла, належать компанії Delfast. Відповідну партнерську угоду сторони підписали наприкінці липня 2021 року. В майбутньому планується серійна розробка електромотоциклів.

«Ми дуже раді можливості відродити культовий бренд та розробити його модернізований прототип. Впевнений, що модель Delfast-Dnepr Electric гідно представить Україну на легендарних міжнародних змаганнях. Бажаємо Сергію успіхів та з нетерпінням чекаємо на нові рекорди!” — коментує засновник Delfast Данило Тонкопій.

Джерело: Delfast