Украинский кот Степан получил престижную награду для блогеров и устроил фотосессию с разрушителем лайфхаков Хабане «Хаби» Леймом

Кот по кличке Степан из Харькова, на страницу которого в Instagram подписана даже Бритни Спирс, получил престижную премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах. Мероприятие проходило с 18 по 19 мая в отеле Martinez, сообщила хозяйка усатого. Она вместе с любимцем эвакуировалась после нападения россии во Францию.

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На красной дорожке Степан позировал с патриотичным сине-желтым галстуком-бабочкой. А нес его популярный TikTok-блогер Хабане «Хаби» Лейм, известный саркастическими видео о бессмысленных и беспощадных интернет-лайфхаках.

World Influencers and Bloggers Awards в 2022 году посвящено сбору помощи для Украины. Для украинских животных собрали свыше 10 тысяч долларов пожертвований, которые были распределены между несколькими фондами, помогающими друзьям нашим меньшим, пострадавшим от войны.