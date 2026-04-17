Безумный гейминг: блогер создал контроллер из сосисок для игры в WoW

Техноблогер addison2k создал собственный игровой контроллер из сосисок и продемонстрировал его эффективность во время игры в WoW.





Устройство состоит из двух блоков, включающих по 4 сосиски на каждый. Левый блок управляет движением, а правый активирует способности. Блогер выпустил демонстрационное видео, где показывает, как работает его контроллер.

Геймер объясняет, что ранее при попытках совместить отдых на свежем воздухе с играми использовал одну сосиску. Однако ему показалось, что он схитрил, поскольку добавил к сосиске геймпад. Поэтому он решил использовать 3D-принтер для создания пары блоков, в которых и разместил по 4 сосиски. Каждый из блоков был подключен отдельным кабелем. К каждой сосиске также был подключен отдельный провод.

После подключения addison2k настроил оба контроллера, которые не выявили никаких нарушений работы и работали как надо. Геймер был откровенно восхищен, отметив, что играет в WoW с помощью сосисок. Однако такое управление оказалось абсолютно не идеальным.





В частности, разработчик пожаловался на отсутствие управления камерой и невозможность уклоняться от вражеских атак. Примерно через 3 минуты addison2k признал, что несколько раз ему пришлось использовать клавиатуру. Он объяснил, что прицел застрял на мертвом NPS, а клавиши Tab, совместимой с контроллерами он не предусмотрел.

Кроме этого через некоторое время сосиски начали нагреваться. Длительное использование такого самодельного контроллера вероятно скрывает и другие недостатки. Для желающих повторить этот безумный трюк addison2k отметил, что использовал сосиски марки Oscar Mayer. Также он обнародовал исходные файлы, необходимые для 3D-печати на MakerWorld. Он также попросил оставить отзывы, если кому-то удастся усовершенствовать конструкцию его сосисочного контроллера.

Источник: Tom’s Hardware