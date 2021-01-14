Украинский оператор Giraffe прекращает работу с 1 апреля 2021 года, частоты 2300 МГц вернут государству и выставят на продажу

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Украинский провайдер беспроводного интернета «Интеллектуальные коммуникации» (Intellecom), работавший под брендом Giraffe, прекратит предоставлять услуги с 1 апреля 2021 года. Главная причина ухода компании с рынка заключается в поднятии рентных ставок на использование радиочастотного ресурса — с 2021 года оператору пришлось бы платить порядка 4 млн грн в месяц, хотя ранее эта сумма составляла порядка 0,6 млн грн.

Накануне, 12 января 2021 года Национальная комиссия регулирования связи и информации (НКРСИ) аннулировала все разрешения Intellecom на эксплуатацию радиоэлектронных средств. В декабре 2020 года регулятор отозвал лицензию компании на использование радиочастотного ресурса, хотя 8 января 2019 года НКРСИ продлила на пять лет срок действия лицензии на радиочастотный ресурс компании Интеллектуальные Коммуникации (Giraffe).

«Вниманию абонентов «Интеллектуальные коммуникации» В соответствии с пунктом 55 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденных постановлением КМУ от 11.04.2012 г. № 295, предупреждаем Вас о прекращении ООО «Интеллектуальные коммуникации» деятельности по предоставлению услуг доступа в Интернет с 01.04.2021 г. Команда Giraffe искренне благодарит Вас за многолетнее доверие и сотрудничество!»

Отметим, что в конце прошлого года НКРСИ заявила, что диапазон 2300 МГц, которые вернул государству Giraffe, в дальнейшем выставят на продажу. Наиболее вероятные покупатели – «большая тройка» сотовых операторов в составе Киевстар, Vodafone и lifecell.

Напомним, что еще в 2009 году Intellecom приступил к разворачиванию общенациональной сети WiMAX. Он конкурировал не с мобильными операторами, а с проводными интернет-провайдерами, предлагая WiMAX/Wi-Fi-роутеры со скоростью до 10 Мбит/с там, где не было оптоволоконного кабеля. 2 августа 2011 года украинский провайдер беспроводного интернета Intellecom начал предоставлять услуги под торговой маркой Giraffe.

1 июля 2016 года экс-президент и основатель крупнейшего в Украине мобильного оператора «Киевстар» Игорь Литовченко стал собственником беспроводного телеком-провайдера Интеллектуальные коммуникации (ТМ Giraffe), но покинул компанию уже 22 мая 2018 года.

В 2013 году абонентская база компании составляла около 10,000 пользователей, которая под конец прошлого года сократилась до 5,000. Владельцем украинского оператора является VTEL Holdings из Объединенных Арабских Эмиратов, который вложил в развитие компании более $50 млн.

Источник: Liga.net