Украинский почтовый сервис META подписался на сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ [Обновлено: комментарий компании]
Украинский почтовый сервис «МетаПочта» стал первым украинским интернет-ресурсом, формально согласившимся предоставить свои данные Роскомнадзору для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На внесение ЧАО META в реестр российского регулятора после очередного обновления обратил внимание ресурс РосКомСвобода.
Обновлено: Официальный комментарий компании МЕТА по поводу появления ее имени в реестре Роскомнадзора:
О том, что сведения о нашем сервисе содержатся в реестре Роскомнадзора,
мы узнали из публикаций украинских СМИ. Насколько мы разобрались,
там находится общедоступная информация – доменное имя, контакты.
Никакого согласия на сотрудничество с Роскомнадзором наша компания не давала.
Естественно, что никакой информации о пользователях никаким иностранным
организациям мы никогда не передавали и не планируем передавать.
В Роскомнадзор нами отправлен запрос об удалении информации о нашем сервисе.Алексей Чуксин
Интернет компания МЕТА
Директор по маркетингу
В данном случае речь идет о небезызвестном «пакет Яровой», вступившем в силу в РФ с 1 июля 2018 года. Согласно этому закону, операторы связи и организаторы распространения информации должны хранить содержимое переписок пользователей в течение шести месяцев и передавать данные спецслужбам по запросу. Если сервис подпадает под определение организатора распространения информации, владельцы обязаны делать то, что требует закон. Вспоминаем давнюю историю, как Роскомнадзор долго и упорно (но безуспешно) уговаривал сотрудничать владельцев мессенджера Telegram. Включение в реестр ОРИ добровольно-принудительное, и неясно, какие из сервисов согласились делиться информацией со спецслужбами, а какие — нет.
Не исключено, что META был внесен в реестр Роскомнадзора без уведомления о том, какие обязанности на него теперь возлагаются, но в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не комментировал.
Источник: РосКомСвобода
- «МетаПочта» — это бесплатный сервис электронной почты webmail.meta.ua, созданный в своё время на базе известного в UA-нете поисковика META (основан в 1998 году).