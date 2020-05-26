Украинский почтовый сервис META подписался на сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ [Обновлено: комментарий компании]





Украинский почтовый сервис «МетаПочта» стал первым украинским интернет-ресурсом, формально согласившимся предоставить свои данные Роскомнадзору для внесения в реестр (ОРИ). На внесение ЧАО META в реестр российского регулятора после очередного обновления обратил внимание ресурс РосКомСвобода.

Обновлено: Официальный комментарий компании МЕТА по поводу появления ее имени в реестре Роскомнадзора:

О том, что сведения о нашем сервисе содержатся в реестре Роскомнадзора,

мы узнали из публикаций украинских СМИ. Насколько мы разобрались,

там находится общедоступная информация – доменное имя, контакты.

Никакого согласия на сотрудничество с Роскомнадзором наша компания не давала.

Естественно, что никакой информации о пользователях никаким иностранным

организациям мы никогда не передавали и не планируем передавать.

В Роскомнадзор нами отправлен запрос об удалении информации о нашем сервисе. Алексей Чуксин

Интернет компания МЕТА

Директор по маркетингу

В данном случае речь идет о небезызвестном «пакет Яровой», вступившем в силу в РФ с 1 июля 2018 года. Согласно этому закону, операторы связи и должны хранить содержимое переписок пользователей в течение шести месяцев и передавать данные спецслужбам по запросу. Если сервис подпадает под определение организатора распространения информации, владельцы обязаны делать то, что требует закон. Вспоминаем давнюю историю, как Роскомнадзор долго и упорно (но безуспешно) уговаривал сотрудничать владельцев мессенджера Telegram. Включение в реестр ОРИ , и неясно, какие из сервисов согласились делиться информацией со спецслужбами, а какие — нет.

Не исключено, что META был внесен в реестр Роскомнадзора без уведомления о том, какие обязанности на него теперь возлагаются, но в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не комментировал.

Источник: РосКомСвобода