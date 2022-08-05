Украинский рынок мобильной связи «катится с горы» — президент «Киевстар»

О перспективах украинского телекома президент компании «Киевстар» Александр Комаров рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По мнению президента «Киевстара», украинский рынок мобильной связи находится в долгосрочном нисходящем тренде, поэтому продолжает спускаться с определенной кризисной горки, которая образовалась после 24 февраля. По словам Александра Комарова, только вопрос времени, когда компания уйдет в минус.

«Я буду очень рад, если мы достигнем дна до конца этого года. Если мы первый квартал заканчивали +15%, то сейчас это единицы процентов… и вы понимаете, что это только вопрос времени, когда мы пройдем этот предел и уйдем в минус» Александр Комаров, президент «Киевстар»

Президент «Киевстара» уточнил, что это касается только дохода, поскольку с маржой дела значительно хуже, потому что изменилась структура дохода — очень сильно вырос международный доход, который априори ниже маржинального.

«В общем, маржинальность в некоторых странах вообще отрицательная. Она взвешена, вероятно, будет около 10%. Но надо понимать, что маржинальность около 10% в реинвестируемом бизнесе более 20%». Александр Комаров, президент «Киевстар»

Это обусловлено рядом факторов: большим количеством социально значимых услуг – бесплатный роуминг для переселенцев за границей и связь на оккупированных территориях, прямыми благотворительными инициативами (300 млн грн на UNITED24), инфляцией и девальвацией.

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В то же время президент «Киевстар» прямо подтвердил, что тарифы на мобильную связь будут расти, и это будет происходить гораздо медленнее инфляции и больше это скажется на абонентах более старых тарифных планов.

«У нас есть определенные внутренние правила, у нас есть актуальная линейка тарифов, которую мы не трогаем, когда модернизируем базу и пересматриваем объемы потребляемых услуг, оплачиваемую цену. Я рассчитывал, что в следующем году средний ARPU вырастет наверняка на 6-7% к текущему. Текущий ARPU — около 93 грн. Понятно, что для части клиентов, находящихся на старых тарифных планах, это может быть более высокий рост, для части не произойдет вообще никаких изменений». Александр Комаров, президент «Киевстар»

Отдельно Александр Комаров обратил внимание на необходимость изъять из налогообложения спектр предоставляемых абоненту бесплатных социальных сервисов — правительство пока не пошло навстречу мобильным операторам, несмотря на их обращения. Положительным моментом он назвал предоставление частот 2100 МГц во временное использование и выделенные 2300 МГц для пилотного проекта. В то же время, президент «Киевстар» раскритиковал повышение ставки за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) в 2023 году на 10% и предложил в качестве альтернативы — узаконение использования дополнительного спектра 2100 МГц с рентной платой за эти частоты.

За первое полугодие 2022 года Киевстар ввел в действие 230 новых базовых станций и планирует до конца года выйти на 70% прошлогоднего объема (550-600). За время войны у «Киевстара» было повреждено 300 базовых станций, из которых пока не работают только 24 — «это просто снесенные с лица земли».

Накануне «Киевстар» отчитался за 2 квартал 2022 года: количество абонентов упало на 4,3%, до 24,8 млн, а общий операционный доход от услуг мобильной связи вырос на 4,5% — до 6,9 млн грн.