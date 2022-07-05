Міністерство цифрової трансформації України 4 липня провело презентацію в межах міжнародної конференції URC-2022 у швейцарському місті Лугано, де анонсувало Digital4Freedom — нову ініціативу стрімкого відновлення та розвитку України через інновації та цифровізацію, яку міністерство характеризує не інакше як «діджитал-лендліз».

Digital4Freedom

Ініціатива Digital4Freedom є частиною глобальної платформи UNITED24, у межах якої всі охочі можуть робити грошові внески для відновлення України. З новим проєктом Мінцифра першочергово звертається до технологічного сегмента — топових світових технологічних компаній, таких як: Microsoft, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa, Rakuten та інших. Мета — залучення інвестицій в український IT-сектор. Можна пригадати, що однією з головних цілей, які ставить перед собою команда Михайла Федорова є збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10%, і значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City».

«Наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджитал-лендліз. Кожен може долучитися до будівництва цифрового майбутнього та зробити свій внесок у розвиток цифрової України. Digital4Freedom допоможе створити нову Україну — найбільш вільну та цифрову країну у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти — cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший ІТ-хаб Східної Європи з фокусом на безпекові рішення». із офіційного опису ініціативи

«Київстар», Vodafone та Датагруп-Volia внесуть понад 400 млн грн у UNITED24

Одразу після презентації Digital4Freedom Мінцифра повідомила про підписання меморандуму з «Київстар», Vodafone та Datagroup-Volia, які разом виділять понад 400 млн грн для президентської платформи UNITED24. Більшу частину — 300 млн грн допомоги — у фонд UNITED24 перерахує мобільний оператор «Київстар». Повідомляється, що кошти будуть перераховані протягом року з дати підписання Меморандуму на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, для забезпечення державної програми UNITED24.

Пріоритетними напрямками соціального партнерства між Київстар та Міністерством цифрової трансформації України стане модернізація та будівництво цифрової інфраструктури держави, подальший розвиток нових технологій, посилення кіберзахисту держави та реалізація ключових завдань, поставлених в межах програми UNITED24.

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У Лугано уряд України також представив масштабний 10-річний план відновлення України, який оцінюють у $750 млрд. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції зазначив, що основним джерелом фінансування відбудови мають бути конфісковані активи рф та російських олігархів, які за різними оцінками складають від $300 до $500 млрд.