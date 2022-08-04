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«Киевстар» о результатах 2 квартала 2022 года: рост операционного дохода, несмотря на уменьшение абонентской базы

«Киевстар» о результатах 2 квартала 2022 года: рост операционного дохода, несмотря на уменьшение абонентской базы

Оператор связи «Киевстар» подвёл итоги второго квартала и первого полугодия 2022 года. Отмечается, что в первом полугодии 2022 года было построено 230 новых базовых станций и модернизировано до стандарта 4G более 3000 действующих базовых станций. В первом полугодии 2022 года в развитие сети оператор инвестировал 1,692 млрд грн.

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Количество абонентов мобильной связи во втором квартале 2022 года составило 24,8 млн. Это на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Вместе с тем общий операционный доход от услуг мобильной связи вырос на 4,5% — до 6,9 млн грн.

Количество абонентов, пользующихся услугой «Киевстар ТВ», увеличилось по сравнению со 2 кварталом прошлого года почти на 84,9%. А количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом 4G, выросло на 11,9%. Также увеличились объёмы потребления мобильного интернета на абонента в среднем – с 6,2 ГБ во 2 квартале 2021 года до 7,9 ГБ во 2 квартале 2022 года. Количество абонентов широкополосного доступа почти не изменилось (-0,4%) и составило 1,2 млн. Однако операционный доход от услуг ШПД снизился на 9,8%.

«Киевстар» о результатах 2 квартала 2022 года: рост операционного дохода, несмотря на уменьшение абонентской базы

Общая сумма операционного дохода «Киевстар» во втором квартале 2022 года составила 7,4 млн грн, что на 3,9% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. За первое полугодие оператор получил общий операционный доход в сумме 15,2 млн грн – на 9,4% больше, чем за первые 6 месяцев 2021 года. За полгода компания перечислила в госбюджет налогов и сборов на сумму более 5,7 млрд. грн.

С февраля «Київстар» подключил к сети 4G еще 3,5 тысяч населенных пунктов и начал освоение диапазона 2300 МГц


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