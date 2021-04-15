Український сервіс доставки їжі та продуктів Rocket / «Ракета» почав роботу в Нідерландах





Сьогодні, 15 квітня 2021 року, український сервіс доставки їжі та продуктів Rocket / «Ракета» почав роботу в столиці Нідерландів — Амстердамі. Ця країна стала другою серед десяти європейських держав, де Rocket планує почати роботу вже в цьому році.

З початком роботи в Нідерландах, сервіс Rocket розширив свою присутність до трьох країн. Крім України кур’єри з помаранчевими рюкзаками доставляють замовлення у столиці Кіпру — Нікосії.

«Кіпр був стартовим майданчиком перед виходом у нові європейські країни. Наразі ми відточили технічні нюанси та багатомовність застосунків, а також підготували команди для масштабної міжнародної експансії. Зокрема у Амстердамі відкрито офіс, що буде займатись новими ринками», — розповів Олег Любарець, CMO Rocket.

Незважаючи на масштабні плани експансії у десять європейських країн, Rocket / «Ракета» продовжує активний розвиток в Україні — вчора помаранчеві рюкзаки з’явились у Білій Церкві. Всього ж в Україні покрито вже 28 міст, серед яких 18 обласних центрів.

Джерело: Rocket