Украинский сервис зарядных станций Go To-U прошел в программу развития Techstars, получил инвестиции $100 тыс. и оценку $3 млн

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Go To-U — украинский стартап, развивающий платформу для объединения бизнесов, владеющих зарядными станциями, а также собственников электромобилей. Если говорить упрощенно, решение Go To-U выступает посредником, обеспечивая предоставление соответствующих услуг конечным потребителям. Пару лет назад Techstars

По условиям участия, Go To-U получает от Techstars инвестиции в размере $100 000 в обмен на долевое участие в предприятии (3% акций). Еще 6% акций — обязательна плата за прохождение программы. Ближайшие три месяца команда проекта проведет в Турине. День инвестора или демо-день (это своеобразная презентация стартапов перед инвесторами) назначен на 23 апреля.

Как рассказал в интервью AIN.UA основатель проекта Назар Шимоне-Давида, это впервые Go To-U делится долей с инвестором. По итогам привлечения посевных инвестиций оценка составит $3 млн.

По моему это заниженная стоимость, однако с таким именем и поддержкой нам интересно. После трехмесячной программы мы, как минимум, планируем утроить стоимость компании и подготовится к инвестраунду серии А.

На данный момент платформа Go To-U объединяет 200 станций в шести странах. С помощью фирменного мобильного приложения клиенты могут забронировать место для зарядки авто. Кроме того, есть возможность спланировать маршрут и бонусы.

Источник: Techstars и AIN