Украинский Concepter запускает акселератор Product Idea Accelerator с бюджетом $100 тыс. для технологических краудфандинговых проектов

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Украинский стартап Concepter, который многие знают по проектам портативной вспышки iBlazr, чехла iblazr Case для iPhone и тайм-трекера Soul, сообщил о запуске новой акселерационной программы Product Idea Accelerator (PIA), в рамках которой лучшие проекты сегмента Hardware и Product Design могут рассчитывать на финансирование и менторскую поддержку. Финансовым партнером Concepter по программе выступает компания «Биосфера».

Программа рассчитана на запуск технологических продуктов в категориях Интернет вещей, умных дом, носимая электроника, гаджеты и др., а также продуктов без электроники, предполагающие в своей бизнес модели запуск на Kickstarter. Акселерация будет проходить удаленно и состоять из трех основных этапов: оценка жизнеспособности проекта, разработка и подготовка к запуску на Kickstarter, и непосредственно запуск краудфандинговой кампании.

Стартапам помогут изучить целевой рынок, найти правильное позиционирование для конечных потребителей и протестировать идею еще до запуска кампании, что существенно повысит шансы на успешный сбор средств.

Лучшие команды выступят на Демо-дне, где получат финансирование от Акселератора на доработку продукта и бюджет на маркетинговые активности для запуска на Kickstarter. Бюджет программы составляет $100 тыс.

В рамках программы планируется два набора в течение года, сбор заявок на первый из них продлится до 15 января, 2018. Желающие могут подать заявку на странице акселератора, заполнив соответствующую форму.

В обмен на помощь и начальное финансирование акселератор получит 10% от собранной суммы на Kickstarter и долю (10%) в стартапе.

Источник: Product Idea Accelerator