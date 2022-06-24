Украинцы открыли 170 тысяч счетов в Revolut — Минцифра

За два месяца украинцы открыли 170 тысяч счетов в британском необанке Revolut — прямом конкуренте украинского monobank. Статистику сообщила прессслужба Минцифры и сам министр Михаил Федоров.

В начале марта нашумевший Revolut ввел упрощенную систему открытия счета и отменил комиссии для украинцев, находящихся в странах ЕС. Также финтех-стартап сделал бесплатным для них заказ и доставку физической карты.

С Revolut украинцы в ЕС могут:

подвязывать свои банковские счета;

платить с карты в локальной валюте страны, где находятся, или снимать наличные деньги;

мгновенно переводить деньги между карточками и за границу (€1500 в день);

следить за аналитикой затрат.

Основные преимущества сервиса — низкие комиссии по конвертации валюты. К примеру, если платить евро, средства спишутся с соответствующего счета. Если средств недостаточно, валюту можно конвертировать между счетами.

Revolut — один из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании, основанный россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко в 2014 году. В июле 2021 года стартап привлек $800 млн при оценке в $33 млрд — за полтора года оценка сервиса выросла в шесть раз. По состоянию на июнь 2022 года у Revolut насчитывалось 18 млн пользователей. Также Revolut — резидент «Дія.City».