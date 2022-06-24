Резиденты «Дія.City» перечислили в бюджет 1,3 млрд грн налогов (это с февраля по апрель)

За февраль-апрель действующие компании-резиденты «Дія.City», которых на сегодня насчитывается уже 262, перечислили в бюджет 1,3₴ млрд налоговых обязательств. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Резиденты «Дія.City» уже заплатили в бюджет 1,3₴ млрд налогов

Из этих 1,3₴ млрд налогов — более ₴57 млн ​​военного сбора, которые являются важным вкладом в нашу общую победу.

В конце марта правительство упростило условия вступления и получения статуса резидента «Дія.City» для IT-компаний на время военного положения — отменили критерии по количеству сотрудников, средней зарплате, а также отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении.

Теперь к «Дія.City» могут присоединиться компании, основное направление работы которых – хостинг и облачные дата-центры, продукты для оборонной, промышленной и бытовой сфер, а также международные платежные системы. Собственно сообщается, что за новыми видами деятельности к пространству уже присоединились 13 компаний, в том числе Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn и другие.

«Дія.City»

Запуск «Дія.City» «Дія.City» — специальный правовой режим для IT-индустрии, включающий особую схему налогообложения и трудоустройства для айтишников, а также особые преференции для компаний-резидентов. В его основе — несколько законов, а именно: рамочный «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, а также налоговый «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ. состоялся 8 февраля 2022 года. На 15 марта более 100 украинских и международных IT-компаний стали резидентами «Дія.City». Подать заявку на резидентство в «Дія.City» и узнать условия можно на официальном сайте проекта, а получить консультацию по этой ссылке.

До начала войны в Минцифри прогнозировали, что благодаря «Дія.City» темпы роста IT-индустрии могут удвоиться до 40–50% в год, а доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти с нынешних $6 млрд до $16,5-$17 млрд. В то же время количество рабочих мест в отрасли может увеличиться до 450 тыс., а IT-индустрия сможет достичь 10% в ВВП страны (сейчас доля составляет около 3,7-4,2%).