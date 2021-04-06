Укравтопром: За перший квартал 2021 року українці придбали 1659 електромобілів, що тільки на 3% більше за відповідний період минулого року





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» повідомила, що інтерес до електромобілів з боку українських покупців вже не росте звичними темпами. Багато хто усвідомив усі переваги та недоліки цього типу транспортних засобів.

На основі даних МВС, за підсумками перших трьох місяців було зареєстровано 1659 автомобілів з електричним приводом. Це на 6% менше за попередній квартал, однак на 3% більше за відповідний період минулого року.

А ось щодо популярних в Україні брендів, ринок електромобілів стає все більш різноманітним. Nissan, як і раніше, утримує лідерство, але його помітно наздоганяє Chevrolet, і від зміни багаторічного лідера його відділяє усього лише кілька автомобілів. Обидва бренди займають по 24% ринку. На третьому місці йде Tesla з часткою ринку 18%, адже моделі Model 3 та Model S користуються стабільно високим попитом.

Для порівняння, березень 2021 року український ринок нових легкових автомобілів закінчив з результатом трохи більше 9 тис. реалізованих та зареєстрованих авто. Відносно минулого року березневі реєстрації нових машин збільшились на 45%, відносно попереднього місяця — збільшились майже на 43%. Також березень став найурожайнішим місяцем першого кварталу поточного року.

Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Renault збільшилися на 3%. На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат бренд покращив на 77%. Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік. Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 раза більше відносно березня 2020 р. Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж чотирикратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.

Джерело: Укравтопром