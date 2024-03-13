Украина будет массово производить боевые и грузовые наземные дроны — Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, что в Украине начнется массовое производство наземных дронов (роботизированных платформ) различного назначения. По словам Федорова, благодаря платформе Brave1 на полигоне испытано уже более 50 моделей.

Речь идет о дронах-камикадзе, турелях с оружием, минерах и разминировщиках, а также платформах для доставки грузов и спасения раненых. Цель производства и внедрения — минимизация человеческого присутствия на поле боя.

«Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя — сотни различных платформ закупят через UNITED24. Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать», — пишет министр.

По мнению Федорова, наземные роботы смогут изменить ситуацию на фронте так же как это уже сделали воздушные беспилотники. Он назвал их асимметричным ответом на превосходство российских оккупантов в количестве.

«На платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, например турель «ШаБля».

Усилия платформы Brave1 направлены на то, чтобы массово производить наземные дроны. Государство, в свою очередь, начнет их массовую закупку. По словам Федорова, наземные беспилотники повторят тот путь, который за последнее время прошли БПЛА.

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