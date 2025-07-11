Новости Технологии 11.07.2025 comment views icon

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink первым в Европе

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Андрій Русанов

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Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink первым в Европе

«Киевстар» планирует запуск новых услуг Starlink уже в этом году. Со временем их спектр и возможности будут расширены.

Генеральный директор «Киевстар» Александр Комаров рассказал о планах компании агентству Reuters в Риме. По его словам, обмен сообщениями будет запущен до конца 2025 года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ заработает в середине 2026 года.

Полевые испытания новой связи начались в конце 2024 года в рамках соглашения со SpaceX. Со своей стороны космическая компания Илона Маска запустить возможность прямой связи с мобильными телефонами в стране.

«Первый этап — это обмен сообщениями через OTT-технологии (over-the-top messaging), то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы. Он будет введен в конце этого года. Вероятно, в начале 2026 года или во втором квартале 2026 года мы сможем предложить мобильный спутниковый широкополосный обмен данными и связь голосом», — сказал глава компании.

Руководитель компании рассказал об устойчивости украинской телекоммуникационной инфраструктуры во время войны и почти постоянных воздушных атак. Он отметил большой прогресс по сравнению с отключениями, которые случались из-за обстрелов три года назад.

«Я думаю, что мы гораздо более устойчивы, чем были в 2022 году. Сейчас мы можем предоставлять наши услуги стационарной и мобильной связи до 10 часов во время отключений электроэнергии, даже общенациональных».

Также Комаров рассказал о «первом в истории прямом размещении [украинской] компании на американской фондовой бирже». «Киевстар», который принадлежит телекоммуникационной группе VEON, работает над листингом акций на фондовой бирже NASDAQ в США. Этот проект «продвигается», выход на биржу ожидается в третьем квартале этого года.

Напомним, в 2022 году Starlink и американский оператор T-Mobile договорились о спутниковой связи через телефоны 5G. В этом году Apple внедрила поддержку Starlink в iOS 18.3, а оператор Verizon запустил спутниковую связь с помощью компании Skylo — его iPhone не поддерживают.

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