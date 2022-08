Starlink и T-Mobile подключат смартфоны с 5G к спутникам – это покроет «мертвые зоны»

На совместном мероприятии, организованном генеральным директором T-Mobile Майком Зивертом и Илоном Маском лидеры компаний заявили о сотрудничестве. Оператор мобильной связи планирует использовать спутники Starlink чтобы избавиться от мертвых зон в покрытии сети.

С опцией «Покрытие шире и выше» (Coverage Above and Beyond) смартфоны с 5G смогут подключаться к спутникам и устанавливать соединение со скоростью 2-4 Мбит/с в заданной зоне покрытия. Ширина канала позволит отправлять текстовые сообщения, MMS и использовать мессенджеры когда над головой ясное небо, а традиционные услуги недоступны.

Майк Зиверт уточнил, что операторам мессенджеров необходимо будет сотрудничать с T-Mobile и Starlink, чтобы их службы могли распознавать спутниковое соединение и работать с ним.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Согласно пресс-релизу T-Mobile, спутниковая сотовая связь будет доступна повсеместно в континентальной части США, на Гавайях, в некоторых частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах. Бета-версию услуги планируется запустить к концу следующего года в в ряде районов.

По словам Илона Маска, спутники Starlink второго поколения, которые будут запущены в следующем году, смогут предоставлять услугу используя часть среднеполосного спектра T-Mobile PCS.

«Если в зоне сотовой связи не слишком много людей, потенциально у вас может быть даже немного видео», – отметил Маск.

Глава SpaceX отметил, что в отличие от обычного интернет-сервиса, мобильная связь сможет работать без доступа к полной спутниковой группировке Starlink. Ограничение соединения определенными услугами, а также включение его только в районах, где нет сотовой связи, позволит использовать более прерывистое соединение (хотя при этом, возможно, придется ждать отправки сообщения 30 мин).

Оба руководителя заявили, что находятся в поиске партнерства с операторами мобильной связи по всему миру для совместного использовании частот и подключения абонентов к Starlink. В таком случае клиенты T-Mobile смогли бы пользоваться соединением за пределами США.

T-Mobile заявляет, что существующие телефоны абонентов смогут использовать сеть – никакого специального оборудования не потребуется.

«Телефон, который у вас есть сейчас, будет работать» – добавил Илон Маск.

Зиверт надеется, что проект станет бесплатным дополнением к самым популярным тарифным планам T-Mobile – хотя это не является официальным анонсом. Компания желает сделать спутниковую связь доступной для абонентов недорогих тарифов, с ежемесячной платой ниже, чем у существующих услуг спутниковой связи.

Напомним, что в отрасли спутникового интернета назревает серьезная конкуренция между Starlink, Dish и альянсом Ericsson, Qualcomm и Thales. Причиной раздора стало использование частоты 12 ГГц – наличие на ней одного оператора «убивает» услуги других.

Источник: The Verge