россияне взорвали Каховскую ГЭС и остаются в IRENA — Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии

Утром 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, которая к 11:00 уже полностью ушла под воду. По словам «Укргідроенерго», внутри гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Каховской ГЭС ужасныс военным преступлением и, вероятно, самой крупной техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. В настоящее время в опасности находятся тысячи мирных жителей, а десятки населенных пунктов (по оценкам ОП, до 80) находятся под угрозой затопления.

Начата срочная эвакуация – по сообщениям МВД Украины вывезено около 800 человек. По данным ОВА, около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.

Непоправимый ущерб нанесен фауне и флоре региона, также есть дополнительные риски для временно оккупированной Запорожской АЭС – однако сейчас уровень воды в ставке-охладителе под контролем. В МАГАТЭ пока заявили об отсутствии непосредственной угрозы для ЗАЭС после подрыва.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению уже отправило официальное обращение в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) с требованием срочно исключить россию из организации.

В настоящее время IRENA, объединяющая более 160 стран в борьбе за устойчивое будущее и помогающая им переходить на возобновляемые источники энергии, несмотря на все преступления россии, так и не исключила агрессора из своего состава.

«До сих пор, несмотря на многочисленные обращения Украины, россия – страна-агрессор, террорист – продолжает быть членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Это недопустимо! Это не простительно!», – написала глава Госагентства Анна Замазеева. Курс Executive Leadership англійською Лідерство – це щоденна практика та особливий спосіб мислення Записатися на курс

В настоящее время IRENA объединяет более 160 стран в борьбе за устойчивое будущее и помогает им переходить на возобновляемые источники энергии. Украина вошла в состав организации в 2017 году.