Украина вошла в состав международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии IRENA

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Украина стала членом международной ассоциации IRENA, которая занимается развитием всех форм возобновляемых источников энергии. О подписании соответствующего закона на своей страничке в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

Приєднання до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії – це черговий крок до чистої, безпечної енергії, яка сприятиме зменшенню залежності економіки України від імпорту традиційних енергоносіїв#GreenEnergy #ecology pic.twitter.com/ZqjMQR0DhJ — Петро Порошенко (@poroshenko) December 27, 2017

На официальном сайте IRENA Украина пока не отмечена на карте стран-членов организации. Видимо, изменения внесут в ближайшее время.

Членство в IRENA позволит нашей стране активнее развивать сегмент возобновляемой энергетики для уменьшения энергетической зависимости. Помочь в этом должен опыт других стран-членов IRENA в области возобновляемых источников энергии. Как сообщается, сотрудничество расширяет возможности привлечения лучших знаний и технологий в этой сфере, а также поможет выработать эффективные финансовые механизмы для реализации проектов ВИЭ.

В числе остального членство в IRENA обеспечит Украине доступ к льготным кредитам и позволит получить рекомендации по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.

Источник: president.gov.ua