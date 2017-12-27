Украина вошла в состав международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии IRENA
Украина стала членом международной ассоциации IRENA, которая занимается развитием всех форм возобновляемых источников энергии. О подписании соответствующего закона на своей страничке в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.
Приєднання до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії – це черговий крок до чистої, безпечної енергії, яка сприятиме зменшенню залежності економіки України від імпорту традиційних енергоносіїв#GreenEnergy #ecology pic.twitter.com/ZqjMQR0DhJ
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 27, 2017
На официальном сайте IRENA Украина пока не отмечена на карте стран-членов организации. Видимо, изменения внесут в ближайшее время.
Членство в IRENA позволит нашей стране активнее развивать сегмент возобновляемой энергетики для уменьшения энергетической зависимости. Помочь в этом должен опыт других стран-членов IRENA в области возобновляемых источников энергии. Как сообщается, сотрудничество расширяет возможности привлечения лучших знаний и технологий в этой сфере, а также поможет выработать эффективные финансовые механизмы для реализации проектов ВИЭ.
В числе остального членство в IRENA обеспечит Украине доступ к льготным кредитам и позволит получить рекомендации по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.
Источник: president.gov.ua
- Организация IRENA по продвижению возобновляемых источников энергии была учреждена в Бонне 26 января 2009 года по инициативе правительства Германии. К настоящему моменту государствами-членами организации являются 155 стран, еще 25 государств подписали, но пока не ратифицировали договор о членстве.