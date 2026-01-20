Украинец купил у "Киевстара" уникальный номер за ₴1,8 млн — код 077 и 7 нулей

С сентября «Киевстар» продолжает продавать уникальные мобильные номера через онлайн-аукционы. Сегодня один из них продали за рекордные ₴1,8 млн.

Техническое сообщество «MZU — Мобильная Связь Украины» следило по лоту +38 077 000 00 00 00, который стартовал 14 января со стартовой ценой ₴1 млн. За три часа завершения аукциона последняя ставка составила ₴1 202 777, но финальное слово осталось за участником, который поднял цену до ₴1,8 млн. Кто именно стал победителем официально не сообщается.

Это не единственный дорогой лот в серии. Уже 28 января стартует новый аукцион по номеру +380 77 555 55 55 55. Начальная цена также составляет ₴1 млн гривен. Следующие самые дорогие лоты стоят от ₴500 000 до ₴150 000 и ниже.

Отметим, что «Киевстар» получил новый код сети 077 в начале 2024 года. Оператор добавил его к старым кодам 067, 068, 096, 097 и 098. Уже осенью 2025 года компания запустила полноценные аукционы «хороших» номеров. Как пишет сама компания, такие номера часто покупают для бизнеса, брендов или публичных проектов, потому что их легче запомнить и они выглядят статусными.

«Участие в аукционе — это еще и способ поддержать важное дело, ведь 20% вырученных средств Киевстар направляет на обеспечение связи для украинских военных», — пишет Kyivstar Business Hub.

Чтобы принять участие в аукционе, достаточно зайти на сайт и войти по своему номеру любого украинского оператора. Затем выбираете лот, смотрите стартовую цену и делаете ставку. Если кто-то перебьет предложение, пользователю придет SMS. Вся история торгов отображается прямо на странице лота.

После завершения аукциона победителю звонит менеджер «Киевстара» и объясняет, как оформить номер и подключение. Кроме оплаты, надо выбрать тариф. Напоследок сам номер закрепляется за владельцем как отдельная услуга.

В течение года оператор планирует выставить до 2000 номеров из премиального диапазона 077. Участие в торгах открыто как для бизнеса, так и для обычных пользователей.