«Киевстар» получил новый код сети 77 — его емкость составляет 10 млн мобильных номеров

НКРСИ провела заседание, в ходе которого рассмотрела заявку оператора «Киевстар» на расширение ресурса нумерации. Комиссия согласилась предоставить компании разрешение на пользование кодом сети назначения 77 для сети мобильной связи.

Таким образом, отныне «Киевстар» сможет предоставлять своим абонентам телефонные номера с новым кодом 77. Новые номера будут начинаться следующим образом: +380 77. Абонентская емкость дополнительного кода сети составляет 10 млн негеографических номеров. Разрешение предоставлено сроком на 5 лет.

До этого решения «Киевстар» пользовался кодами сети 67, 68, 96, 97 и 98. Емкость сети для каждого из этих кодов составляет 10 млн номеров. Следовательно, номерной ресурс оператора составлял 50 млн номеров. При этом доля использования ресурса достигла уровня 79% от общей емкости. Благодаря новому решению НКРСИ номерной ресурс «Киевстар» увеличился на 20%.

Источник: НКРСИ

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