Украинская SAND выйдет не только в Steam — «галичане в космосе» доберутся до консолей (+трейлер)

Много, много «космических галичан» на крокоходах отправляются на PVP- и PVE-бои— теперь еще и на PlayStation и Xbox.

Украинский шутер SAND от львовской студии Hologryph теперь выйдет не только на ПК, но и на консолях. Анонс релиза игры с украинской историей и альтернативным sci-fi-сеттингом сопровождался новым трейлером на ивенте tinyBuild Connect 2025.

«SAND — это стрелялка-эвакуация с PVP- и PVE-боями в открытом мире. Игроки путешествуют по постапокалиптическим дюнам заброшенной планеты на огромных крокоходах. Сражайтесь с другими игроками, исследуйте, ищите добычу и находите ценные ресурсы во враждебном и изменчивом мире», — говорится в официальном описании.

Еще в апреле SAND должна была появиться в Steam в раннем доступе, но студия решила отложить релиз. Причина — отзывы с закрытых плейтестов. Руководитель Hologryph Максим Храпай объяснил, что после тестирования собрали целый список вещей, которые нужно улучшить:

«По результатам плейтеста мы сделали огромный список Quality of Life штук. Некоторые решения, которые, мы думали, могут быть интересными для игроков, были по факту неудобными. Что-то сложное, что-то не так работает, как игроки привыкли, надо переучиваться. Таких пожеланий десятки, поэтому мы занимаемся ими», — сказал руководитель в комментарии DEV.

В игре смоделировано альтернативное прошлое — в 1910 году Австро-Венгерская империя открывает межпланетные путешествия. Главные герои — галичане, которые колонизируют планету София, а это им обещают землю, если смогут удержаться на новой планете. Главный транспорт в игре — трамплеры, гигантские паровые крокоходы, служащие и передвижной базой, и способом исследования песчаного мира. Игроки смогут кастомизировать машины, искать ресурсы, воевать с другими командами и выживать в условиях изменчивой среды.

Разработчики уже открыли страницы игры в PlayStation Store і Microsoft Store — там ее можно добавить в список желаемого. Дата выхода пока не озвучена, но в команде говорят, что планируют успеть до конца 2025 года. А пока что можно посмотреть 5-минутный геймплей.

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Источник: IGN