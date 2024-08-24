SAND — 5 минут геймплея украинского PvPvE-шутера про «галичан в космосе»

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В рамках Ukrainian Games Festival 2024 львовская студия Hologryph и издатель tinyBuild представили пятиминутное геймплейное видео украинской игры SAND. Напомним, SAND — это PvPvE-шутер в открытом мире про «галичан в космосе» в стиле дизельпанк.

События SAND разворачиваются в альтернативной версии начала XX века, где человечество путешествует между звездами, а космическую экспансию возглавила Австро-Венгерская Империя. Некогда жемчужина среди внеземных колоний Кайзера, планета София лежит в руинах экологической катастрофы. По ее смертельно опасным пустыням и безлюдным городам путешествуют только самые дерзкие — то бишь сумасшедшие, — охотники за сокровищами. В одиночку или вместе, они соревнуются друг с другом в поисках утерянных богатств.

Геймплейное видео SAND сконцентрировано на гигантских шагающих машинах Трамплерах, а также возможностях их настройки под стиль игры пользователя. Разнообразные отсеки, палубы, вооружение — в SAND доступен полноценный редактор трамплеров, которому стоит уделять внимание. Ведь именно за штурвалом трамплера игрок будет путешествовать по пескам планеты София, выполнять контракты заказчиков и, конечно, сражаться с другими охотниками за сокровищами.

Разработчики еще не объявили дату релиза SAND. Однако игра имеет страницу в Steam, и ее можно добавить в список желаемого.

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