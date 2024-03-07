Украинская студия Frogwares анонсирует игру The Sinking City 2 — выход в 2025 году

В рамках Xbox Partner Preview украинская студия Frogwares объявила о партнерстве с Microsoft и представила The Sinking City 2. Команда разработчиков из Frogware надеется, что The Sinking City 2 сможет вернуть работу студии в новом направлении, когда игра выйдет на ПК и консолей в 2025 году.

«Оригинальная Sinking City до сих пор остается одной из наших самых успешных игр, скорее всего, из-за более сильных наклонностей к жанру ужасов и место действия, — сказал директор по издательству Frogwares Сергей Оганесян. — В прошлом мы создали немало детективных приключений, и теперь мы собираемся смешивать вещи, чтобы продолжать делать то, что у нас нравится людям, то есть делать много историй, и при этом иметь возможность развиваться. Это увлекательно, но в то же время рискованно. Мы абсолютно независимая студия, которая за последние 24 года стала известной благодаря детективным играм. Но нам нужно начать делать более смелые шаги. Индустрия вокруг нас меняется, и мы хотим обеспечить будущее студии».

Новичкам не нужно будет играть в первую The Sinking City, чтобы наслаждаться продолжением, в котором будет совершенно новая, отдельная история. Sinking City 2 также делает больший акцент на боях и исследованиях, чем в его предшественнике. Действие происходит в 1920-х годах в Соединенных Штатах, игра демонстрирует ужасы в стиле Лавкрафта в городе, который заполняет наводнение.

Frogwares надеется поставить ужасы в The Sinking City 2 на передний план, хотя в игре все равно будут присутствовать некоторые элементы игрового процесса, которыми известна студия. Самым заметным является детективный геймплей, который поклонники Frogwares могут ожидать в The Sinking City 2. Хотя игра включает некоторый необязательный геймплей расследования, он не является основным для продвижения. Расследования могут раскрыть тайны, о которых игрок не узнает, если пропустит эту часть.

The Sinking City 2 разрабатывается на Unreal Engine 5; студия надеется, что скачок в технологии с новым движком поможет сфокусировать игру на боевых действиях и выживании в ужасном мире. Чтобы помочь с настройками, исполнительный продюсер Frogwares Денис Чеботаров сказал, что будут доступны функции.

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CEO Frogwares Ваэль Амр поделился мнением о том, как на украинскую команду повлияла война с Россией: «На этом этапе мы научились и адаптировались к нашей реальности, но продолжающаяся война добавляет зловещий слой неопределенности». Он рассказал, что предыдущая игра Frogwares, Sherlock Holmes: the Awakened, была разработана и выпущена во время войны. Амр воздает должное сообществу студии и сторонникам на Kickstarter за то, что выпуск стал возможным: «Эта сеть финансовой безопасности оказалась для нас неоценимой: от отключений электроэнергии, поскольку наша электрическая инфраструктура была целью в течение нескольких месяцев, до необходимости переезда членов команды в очень короткие сроки». Frogwares снова обратится к Kickstarter, чтобы профинансировать завершение The Sinking City 2. Источники: IGN, Windows Central

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