Украинские школьники победили на международном ИИ-хакатоне с приложением для изучения языка жестов

Команда из лицея КПИ PL of KPI Igor Sikorsky победила на международном хакатоне по искусственному интеллекту для подростков — они разработали приложение, которое помогает изучать язык жестов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отмечает, что школьники всего за два дня создать прототип приложения ConnectAbility.

ConnectAbility — это приложение на основе искусственного интеллекта, обучающее жестовому языку детей с нарушением слуха. Оно также может выполнять роль «голосового переводчика» благодаря умению распознавать и озвучивать жесты.

В финал отобрали только 5 команд из более чем 40. Украинские школьники соревновались с командами из Британии, Турции, Казахстана и Таиланда.

Сначала командаPL of KPI Igor Sikorsky победила на украинском этапе международного хакатона Teens in AI.

Перед конкурсом участники в течение месяца посещали тематические воркшопы и лекции, во время которых узнали об особенностях работы ИИ-систем, а также развили практические навыки, необходимые для реализации собственных идей.

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