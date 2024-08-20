Украинский энергетик NON STOP из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 презентуют на Gamescom 2024

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Энергетический напиток NON STOP, который станет частью игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», представят на крупнейшей мировой выставке видеоигр Gamescom 2024 в Германии.

Нынешняя выставка Gamescom состоится с 21–25 августа в Кельне. Посетители смогут попробовать напиток на стенде Xbox, где также представят новую демоверсию игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

Программа Gamescom 2024 включает киберспортивные соревнования, косплей-вечеринки и встречи с ведущими деятелями игровой индустрии. Традиционно за день до официального открытия, 20 августа, пройдет онлайн-мероприятие Gamescom Opening Night Live, на котором разработчики со всего мира представят свои новинки.

Борис Цомая, директор по маркетингу группы компаний «Нові Продукти», производителя NON STOP, отметил:

«Презентация демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2 станет одним из ключевых моментов Gamescom 2024. Мы предложим геймерам из разных стран попробовать украинский энергетик NON STOP. Это создаст максимально реалистичный опыт: напиток будет добавлять сил персонажам в игре и энергии самим игрокам в реальной жизни».

У сотрудничества NON STOP и S.T.A.L.K.E.R. длительная история. Впервые напиток появился в игре «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» в 2007 году.

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