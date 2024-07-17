Новости Игры 17.07.2024 в 21:30 comment views icon

Энергетический напиток Non stop S.T.A.L.K.E.R. получил ограниченную серию Moonlight в честь будущей игры

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Андрій Русанов

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В продаже появился энергетический напиток Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight ограниченной серии. Ее выпуск посвящен игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Лимитированная коллекционная версия напитка S.T.A.L.K.E.R. Moonlight уже есть в украинских супермаркетах. Она будет продаваться ограниченный период времени. А в игре украинской студии GSC Game World появится уже известный классический Non stop Original, который будет повышать выносливость персонажей.

Енергетичний напій Non stop S.T.A.L.K.E.R. отримав обмежену серію Moonlight на честь майбутньої гри

Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight выпускается в алюминиевой банке 0,25 л и 0,5 л. Его вкус сочетает манго и грушу. Дизайн жестянки повторяет эстетику S.T.A.L.K.E.R. «Moonlight (свет луны) — один из самых мощных артефактов S.T.A.L.K.E.R. Он дает способность двигаться дольше и быстрее. Попробовать один и тот же напиток в игре и во время игры — двойной фан.

Сотрудничество бренда Non Stop и S.T.A.L.K.E.R. имеет долгую историю. Впервые энергетический напиток появился в дебютной части франшизы — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Энергетик можно было купить у торговцев, других сталкеров, или просто найти в тайнике.

Источник: Non Stop

Раздел Игры выходит при поддержке?

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