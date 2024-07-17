Энергетический напиток Non stop S.T.A.L.K.E.R. получил ограниченную серию Moonlight в честь будущей игры

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В продаже появился энергетический напиток Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight ограниченной серии. Ее выпуск посвящен игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Лимитированная коллекционная версия напитка S.T.A.L.K.E.R. Moonlight уже есть в украинских супермаркетах. Она будет продаваться ограниченный период времени. А в игре украинской студии GSC Game World появится уже известный классический Non stop Original, который будет повышать выносливость персонажей.

Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight выпускается в алюминиевой банке 0,25 л и 0,5 л. Его вкус сочетает манго и грушу. Дизайн жестянки повторяет эстетику S.T.A.L.K.E.R. «Moonlight (свет луны) — один из самых мощных артефактов S.T.A.L.K.E.R. Он дает способность двигаться дольше и быстрее. Попробовать один и тот же напиток в игре и во время игры — двойной фан.

Сотрудничество бренда Non Stop и S.T.A.L.K.E.R. имеет долгую историю. Впервые энергетический напиток появился в дебютной части франшизы — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Энергетик можно было купить у торговцев, других сталкеров, или просто найти в тайнике.

Источник: Non Stop

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