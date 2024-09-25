Украинский трейлер «Азраил: Мир тишины» — новый выживач с Самарой Уивинг, на которую охотится религиозная община

Kinomania представила официальный украинский трейлер фильма «Азраил: Мир тишины», который выйдет на экраны 7 ноября 2024 года.

Режиссер фильма — Э. Л. Кац («Азбука смерти 2», «Призраки поместья Блай»). Главную роль исполнила Самара Уивинг, звезда фильмов «Я иду искать» и «Крик 6».

Трейлер

Действие фильма разворачивается в мире, где тишина стала законом выживания. Молодая женщина убегает из плена религиозной общины, возглавляемой фанатичным лидером. Беглянку преследуют, чтобы принести в жертву и успокоить древнее зло. Несмотря на угрозу неминуемой смерти, девушка отказывается сдаваться. Ее отчаянная борьба за жизнь превращается в противостояние между силами света и тьмы, где она оказывается в самом центре конфликта.

Уивинг рассказала, что съемки «Азраила» стали для нее самыми сложными за всю карьеру.

«Эмоционально я готовилась очень интенсивно. Мы понимали, что будет тяжело и напряженно, но старались сделать процесс веселым и не воспринимать все слишком серьезно», — поделилась актриса.

В фильме также снялись Нейтан Стюарт-Джарретт («Кэндимен»), Виктория Кармен Сонн («В крови») и Винсент Виллестранд («Неизвестный солдат»).

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«Азраил: Мир тишины» продолжает тренд хорроров, где тишина играет ключевую роль, вслед за франшизами «Тихое место» и «Птичий короб».