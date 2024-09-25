Трейлер сериала «Дисклеймер» — психологического триллера с Кейт Бланшетт, которая спасается от своего темного прошлого

Apple TV+ выпустил первый полноценный трейлер сериала «Дисклеймер» — психологического триллера, который срежиссировал оскароносный Альфонсо Куарон.

В центре сюжета — журналистка Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая получает книгу от неизвестного отправителя, раскрывающую на страницах тайны ее прошлой жизни.

«Кэтрин пытается раскрыть настоящую личность писателя, тогда как ее прошлое угрожает подорвать нынешнюю жизнь и отношения с мужем и сыном».

Кроме Бланшетт, главные роли в «Дисклеймере» сыграли Кевин Клайн и Саша Барон Коэн.

Альфонсо Куарон срежиссировал сериал и написал сценарий — на основе романа-бестселлера Рене Найт. Оператором-постановщиком выступил коллега Куарона по «Гравитации» Эммануэль Любецки, тогда как лауреат премий «Оскар» и «Грэмми» Финнеас О’Коннелл («Барби», «007: Не время умирать») создал музыку.

«Любое сходство с живыми или мертвыми людьми — не случайность», — предупреждают в трейлере.

«Дисклеймер» будет состоять из семи эпизодов — первые два дебютируют на Apple TV+ 11 октября (остальные будут выходить каждую пятницу).