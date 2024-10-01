Украинский трейлер «Код «Черная канарейка»» — шпионский боевик с Кейт Бекинсейл в кинотеатрах с 17 октября

Компания Green Light Films показала украинский трейлер нового шпионского экшена «»Код Черная Канарейка»». В наших кинотеатрах лента выйдет через несколько недель.

Сюжет фильма разворачивается вокруг шпионки Эйвери Грейвс, которая работает на британскую разведку. Когда террористы похищают ее мужа, героиня оказывается перед сложным выбором: предать свою страну, передав преступникам секретную информацию, или потерять любимого человека.

Кейт Бекинсейл, известная по ролям во франшизе «Другой мир», фильмах «Перл-Харбор» и «Ван Хельсинг», воплотила образ главной героини.

В картине также снялись другие известные актеры. Руперт Френд, сыгравший в фильмах «Гордость и предубеждение» и «Смерть Сталина», исполнил одну из ключевых ролей. Рэй Стивенсон, знакомый зрителям по фильмам «Тор» и «Дивергент», и сериалу «Викинги», также присоединился к актерскому составу. Саффрон Берроуз, которая снималась в «Глубоком синем море» и сериале «Ты», и Бен Майлз, известный по ролям в «Наполеоне» и сериале «Корона», дополнили звездный каст.

За постановку экшен-сцен отвечает режиссер Пьер Морель. Он получил известность благодаря работе над фильмами «Район 13», «Заложница» с Лиамом Нисоном и «Мята» с Дженнифер Гарднер.

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Украинские зрители смогут увидеть «Код «Черная Канарейка»» в кинотеатрах с 17 октября.