Трейлер фильма «Мария» — Анджелина Джоли перевоплощается в легендарную оперную диву

Вышел первый трейлер биографической драмы «Мария», где Анджелина Джоли воплощает образ всемирно известной оперной певицы Марии КалласГреческая оперная певица (сопрано), одна из самых известных оперных певиц ХХ века. Мировую известность получила после Второй мировой войны..
Видео демонстрирует перевоплощение Джоли, которая не только внешне напоминает Каллас, но и поет ее голосом. Трейлер сочетает кадры из жизни певицы в Париже 1970-х годов с черно-белыми флешбеками ее прошлого.
Режиссер Пабло Ларрейн представляет «Марию» как завершающую часть своей трилогии биографических фильмов о знаковых женщинах в истории. Предыдущие работы — «Спенсер» о принцессе Диане и «Джеки» о Жаклин Кеннеди — получили номинации на «Оскар» за главные женские роли.
Оператор Эд Лакмен создал визуально изысканную картинку, подчеркивающую драматизм жизни Каллас. Трейлер намекает на сложную судьбу певицы, ее триумфы и личные трагедии.
Сценарий к фильму написал Стивен Найт, известный по работе над сериалом «Острые козырьки». Он попытался раскрыть не только профессиональный путь Каллас, но и ее внутренние переживания.
Премьера «Марии» в Украине запланирована на 27 ноября 2024 года.
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Источник: World of Reel
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