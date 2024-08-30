Apple TV+ выпустил режиссерскую версию «Наполеона» Ридли Скотта — с 48 минутами новых кадров

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Оказалось, что Ридли Скотту еще есть что показать — кроме 158 минут основного сюжета «Наполеона».

С сегодняшнего дня для просмотра на Apple TV+ доступна режиссерская версия фильма «Наполеон» — исторического экшена от Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Согласно описанию, расширенная версия содержит около 48 минут новых и невиданных ранее сцен.

Фильм показывает самые известные битвы Наполеона (Феникс) и его стремительное и жестокое восхождение к императорскому креслу, сквозь призму зависимых и нестабильных отношений с женой Жозефиной (Ванесса Кирби).

Трейлер режиссерской версии фильма «Наполеон»

Сам Ридли Скотт выступил режиссером и исполнительным продюсером, а сценарий написал Дэвид Скарпа.

«Наполеон» получил три номинации на «Оскар» за визуальные эффекты, постановку и дизайн костюмов, однако вместе с тем отметился очень противоречивыми оценками и отзывами. На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 58% от критиков и 59% от зрителей.

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«»Наполеон» — шикарный фильм, но вы его не увидите, когда заснете между боями. Сочетание идеальных визуальных эффектов с комедийными диалогами не удается, и Скотту не хватает необходимого ритма, чтобы все могли насладиться шутками», — цитата из одной из рецензий.

С нашей рецензией можно ознакомиться по ссылке ниже:

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