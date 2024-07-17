Украинцы неохотно открывают новый бизнес: темпы регистрации новых ФОП упали на 30%, компаний — на 22%

В течение первой половины 2024 года в Украине зарегистрировали более 148 тыс. ФОП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для сравнения, за весь 2023 год украинцы зарегистрировали более 300 тыс. новых ФЛП.

В то же время в июне 2024 года наблюдалось значительное падение количества регистраций новых ФОП. В последний месяц первого полугодия прирост регистрации предпринимателей был отрицательным – -30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такая ситуация наблюдалась во всех регионах, а лидером стал Харьков: -13,6% в мае и -38,9% в июне. Вероятно, это связано с усилением террористических атак россии.

Больше всего новые ФОП регистрировали в Киеве — почти 20,5 тыс., Днепропетровской области — почти 14 тыс., и Киевской области — более 11 тыс. Чаще всего предпринимателями становились женщины – 59,8% новых ФОП регистрировали женщины, 40,2% – мужчины.

«Такого существенного разрыва между долей женщин и мужчин, зарегистрированных предпринимателями, – ранее не наблюдалось, хотя YouControl более 8 лет осуществляет мониторинг гендерной структуры вновь созданных ФЛП, – объясняет финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк, – Поэтому можно предположить некоторое усиление влияния мобилизационных процессов на нежелание мужчин регистрировать в государственных органах новую предпринимательскую деятельность. Более того, гендерная структура закрытия ФОП является противоположной: мужчины на 4 процентных пункта чаще закрывали ФОП, чем женщины».

Больше всего новых ФОП было зарегистрировано в сферах розничной торговли – более 40 тыс., информационных технологий – 19,6 тыс., и других услуг – 18,8 тыс.

В первом полугодии 2024 года выросли темпы открытия новых компаний – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Было создано почти 13,2 тыс. новых компаний. Лидерами по количеству регистраций стали Киев – 4,7 тыс., Днепропетровская область – 1,1 тыс., Львовская область – чуть более 1 тыс. Оптовая торговля лидирует по популярности среди вновь созданных компаний – 1,9 тыс., транспорт и логистика – 1,1 тыс., и операции с недвижимостью – более 1 тыс.

Онлайн-курс UI/UX designer від Mate academy. Навчайтесь на онлайн-курс повного дня UI/UX designer та легко заходьте в IT! Допомагаємо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Как и в случае ФОП, в июне 2024 года резко снизился прирост регистраций компаний и составил -22% по сравнению с июнем 2023 года.

Источник: youcontrol