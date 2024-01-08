В Украине в 2023-м зарегистрировано более 300 тыс. новых ФЛП: лидируют торговля и IT, а топы среди регионов — Киев и Днепропетровщина

По данным Опендатабот, в прошлом году в Украине зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП, что на 7% больше, чем в 2021-м.
Самые популярные сферы — розничная и оптовая торговля, IТ, предоставление индивидуальных услуг и деятельность по обеспечению блюдами и напитками.
Среди ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, лидировали парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов.
Среди регионов по количеству регистраций лидировал Киев (14,8%), Днепропетровская (8,97%) и Львовская (7,73%) области (место регистрации бизнеса может отличаться от фактического места деятельности).
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По сравнению с ФЛП новые компании открывались не так часто и не достигли показателей, зафиксированных до начала полномасштабного вторжения.
Всего в 2023 году открыто 37 297 новых компаний — на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов.
Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.
Как и в случае с открытием ФЛП, больше всего новых компаний регистрировали в столице, а также на Днепропетровщине и Львовщине (на эти три региона приходится почти половина регистраций новых бизнесов).
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