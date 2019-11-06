«Укрэнерго» впервые ограничил выработку электроэнергии ВЭС, но «ДТЭК ВИЭ» все равно получит оплату по «зеленому» тарифу. А в НКРЭКУ уже говорят о неизбежном повышении тарифов для населения

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Только на прошлой неделе «ДТЭК ВИЭ» ввел в эксплуатацию Приморскую ВЭС мощностью 200 МВт, доведя общую мощность своих объектов ВИЭ почти до 1 ГВт. Теперь же стало известно о первом ограничении генерации «зеленой» электроэнергии. В ночь на 5 ноября НЭК «Укрэнерго», управляющая Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС) и магистральными электросетями, была вынуждена ограничить выработку электроэнергии Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все они находитятся на балансе «ДТЭК ВИЭ»). Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

Как следует из сообщения чиновника, ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи.

Как уточнил глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, пойти на этот шаг пришлось из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем. Одновременно были отключены в резерв семь энергоблоков на ТЭС, а диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графика ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

Но вот что интересно: несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию, ДТЭК все равно получит оплату за нее по установленному «зеленому» тарифу.

«Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители», — уточнил Герус.

И получается весьма ироничная ситуация, если жители отдельных европейских стран с развитой возобновляемой энергетикой в таких случаях получают электроэнергию абсолютно бесплатно, а иногда энергокомпании и вовсе вынуждены доплачивать потребителям, что делает цены на электроэнергию отрицательными, то в Украине, напротив, эти расходы ложатся на плечи населения.

Герус подчеркнул, что в дальнейшем подобного рода ситуации будут происходить все чаще.

«Проблема нарастает, а весной она достигнет масштабного характера. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции — это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции», — резюмировал Герус.

Собственно, в «Укрэнерго» уже предупредили, что намерены теперь «сильно ограничивать» импорт электроэнергии в случае возникновения угрозы операционной безопасности энергосистемы.

Остается добавить, что в недавнем эфире программы «Свобода слова» новый председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения является неизбежным.

Источник: Facebook