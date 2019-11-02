В шаге от 1 ГВт. «ДТЭК ВИЭ» запустил Приморскую ВЭС мощностью 200 МВт

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Только позавчера «ДТЭК ВИЭ» сообщил о запуске Покровской СЭС мощностью 240 МВт, которая стала второй по мощности в Европе, как стало известно о втором крупном объекте в сфере возобновляемой энергетики, введенном в строй энергетическим холдингом Рината Ахметова. Речь о Приморской ветроэлектростанции (ВЭС).

Общая мощность Приморской ВЭС, состоящей из 52 наземных ветротурбин, — 200 МВт. Ежегодно Приморская ВЭС будет производить порядка 700 ГВт∙ч «зеленой» электроэнергии, чего достаточно для покрытия потребностей в энергии для 360 тысяч средних домохозяйств. Увы, стоимость проекта не озвучивается.

В «ДТЭК ВИЭ» отдельно подчеркивают, что Приморская ВЭС — первая в Украине с цифровой подстанцией.

Кроме Приморской ВЭС (200 МВт) в активы «ДТЭК ВИЭ» входит Никопольская СЭС такой же мощности и Орловская ВЭС мощностью 100 Вт. Последнюю должны ввести в эксплуатацию до конца года. После запуска этой станции установленные мощности ВИЭ «ДТЭК ВИЭ» в Украине достигнут 1 ГВт. А это 25% всех мощностей ВИЭ Украины. А буквально вчера «ДТЭК ВИЭ» сообщила о планах построить к 2022 году еще несколько СЭС и ВЭС мощностью 1 ГВт.

Напомним, в начале года в Украине был принят долгожданны закон, предусматривающий отказ от пресловутых (ввиду слишком высокой нагрузки на бюджет) « зеленых» тарифов для возобновляемой энергетики в пользу экономически целесообразной аукционной модели. Но он получился слишком «мягким» и закрепляет действующую систему поддержки с «зелеными» тарифами до 2030 года.

Источник: «ДТЭК ВИЭ»