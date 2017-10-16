«Укроборонпром» представил «умный» высокоточный артиллерийский снаряд «Карасук» с полуактивным лазерным наведением

На международной выставке «Оружие и безопасность-2017», которая проходила с 10 по 13 октября в Киеве, ГК «Укроборонпром» продемонстрировал целый ряд новинок оборонно-промышленного комплекса Украины. Помимо прочих экспонатов, в Украине был впервые представлен новый высокоточный артиллерийский снаряд «Карасук».

«Карасук» является образцом «умного оружия», которое обеспечивает максимальную вероятность уничтожения цели первым выстрелом на дальности до 12 км. Благодаря использованию полуактивного лазерного наведения, достигается максимальная точность попадания на всем диапазоне дистанции выстрела. При этом электронные и оптико-механические системы снаряда сконструированы таким образом, чтобы выдерживать сверхвысокие перегрузки во время артиллерийского выстрела (не менее 10.000g).

Для наведения «Карасука» на цель можно использовать лазерные целеуказатели-дальномеры, как наземные, так и установленные на беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому возможно обеспечить эффективное уничтожение даже защищенных центров управления и связи, мостов, переправ, опорных пунктов, артиллерии противника и других целей.

Использовать «Карасук» можно из любых артиллерийских систем калибра 122-мм, в том числе пушек Д-30 и самоходных артиллерийских установок 2С1, которые стоят на вооружении Украинской Армии.

«Использование «умного» высокоточного снаряда позволяет сэкономить время и стоимость выполнения боевой задачи, уменьшить потери. А в условиях современных боевых действий и контрбатарейной борьбы, использование высокоточных снарядов дает решительный перевес над противником», — прокомментировал Николай Клочко, Первый заместитель директора — главный конструктор ГП НПК «Прогресс», начальник ЦКиПТБ «Точность».

Отметим, что разработку нового высокоточного артиллерийского снаряда «Карасук» осуществило Государственное предприятие Научно-производственный комплекс «Прогресс», входящее в состав ГК «Укроборонпром».

Источник: Укроборонпром