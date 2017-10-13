«Укроборонпром» представил новый 3D-радар 80К6Т от НПК «Искра», способный отслеживать до 500 целей одновременно в радиусе 500 км и на высотах до 40 км

«Укроборонпром» в рамках выставки «Оружие и Безопасность-2017» представил новый 3D-радар 80К6Т на основе цифровой фазированной активной решетки, разработанный КП «НПК «Искра». Установка предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО, она способна набюдать за воздушными объектами на расстоянии до 500 км, на высотах от 0 до 40 км, позволяя отслеживать до 500 целей одновременно.

3D-радар 80К6Т может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые в данный момент стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Благодаря большой зоне обзора по углу места (до 70 градусов), установка позволяет выявлять тактические и оперативно-тактические ракеты. При этом специальная система обработки сигналов позволяет выявлять малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

Главной особенностью «Искра» 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и ​​высоте, то есть создается 3D-модель — раньше для этого нужно было применить сразу два радара.

Кроме того, применение передатчика на транзисторных усилителях мощности позволяет в разы повысить надежность радара. Даже выход из строя нескольких из модулей усиления не приведет к полному выключения локатора. Радар 80К6Т создан с учетом максимальной мобильности, в том числе он приспособлен для транспортировки самолетами от ГП «Антонов», а для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут.

Источник: Укроборонпром