«Укрпошта» и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 63 млн евро — деньги пойдут на строительство новых сортировочных центров и покупку 1900 автомобилей для мобильных почтовых отделений

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16 ноября Министерство инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры), «Укрпошта» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали крупное кредитное соглашение на сумму 63 млн евро. Эту внушительную сумму национальный почтовый оператор направит на обновление логистической сети и реформирования сельских отделений в рамках утвержденного инвестиционного плана на 2020 год.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал три цели, на достижение которых будут направлено финансирование:

создание новых логистических центров с современным сортировочным оборудованием в рамках проекта «Логістична мережа»;

пополнение автопарка еще 1900 новыми автомобилями для передвижных отделений в рамках проекта «Сільське відділення», что позволит покрыть все населенные пункты Украины;

улучшение логистической инфраструктуры для развития электронной коммерции.

Строительство сортировочной инфраструктуры также профинансирует Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), предоставив кредит в размере 30 млн евро. Новые объекты будут построены в соответствии с требованиями сертификации BREEAM.

«Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнение автопарка». Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

ЕБРР выдаст кредит тремя траншами, причем третий транш в размере 10 млн евро перечислят только при условии достижения определенных показателей после использования первых двух траншей.

На сегодня ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Всего банк профинансировал в Украине 482 проекта общей стоимостью 145 млрд евро.

Остается вспомнить, что в этом году «Укрпошта» вошла в Топ-30 лучших почт мира по индексу почтового развития 2IPD.