Укрпошта підвищує тарифи на пересилання відправлень на 15% з 1 грудня 2021 року

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердила нові граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку. Таким чином, вже з 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії Укрпошта зростуть в середньому на 15%.

Зокрема, тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) виросте на 15% з 13 грн до 15 грн.

Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 грн до 22,50 грн.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф виросте на 16% з 9,50 грн до 11 грн.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

Зазначимо, що «Укрпошта» встановила перші поштомати у Києві, з наступного року мережу планують почати розширювати на всі великі міста України. Також компанія вирішила розпродати на ProZorro одразу 1600 «раритетних» автомобілів за 10,9 млн грн.

Джерело: НКРЗІ