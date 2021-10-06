«Укрпошта» вирішила розпродати на ProZorro одразу 1600 «раритетних» автомобілів за 10,9 млн грн

«Укрпошта» почала розпродаж старих автомобілів, серед яких моделі бізнес-класу світових брендів та машини радянського автопрому — це понад 1600 непридатних до роботи автомобілів, що не використовуються підприємством більше 10 років. Серед автомобілів, які Укрпошта буде реалізовувати, BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 років випуску, а також екземпляри, випущені за радянських часів – ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ де є найстаріше авто «ЗІЛ-ММЗ 555» 1968 року випуску, трактори та інші.

Аукціони з їх реалізації проводяться на майданчику електронного аукціону «ProZorro. Продажі». Лоти сформовані за розподілом по областях. Оціночна вартість всіх авто склала 10,9 млн грн без ПДВ. Попередньо проведена незалежна оцінка ринкової вартості авто та отримано дозвіл на продаж цього майна від Міністерства інфраструктури.

«Одним з пріоритетних завдань з першого дня приходу нової команди в 2016 році був аналіз використання автотранспорту. Він виявив жахливі цифри — третина автопарку складали машини, непридатні для експлуатації. За цей час ми придбали більш ніж 3000 нових автівок (з них 1800+ в цьому році) та скоротили середній вік з 15 до 7. Аби скоротити витрати на утримання непридатних для роботи автівок, вивільнити місце для зберігання нових, а також щоб отримати додатковий дохід, Укрпошта отримала дозвіл продавати майно на відкритих торгах. Ми в Укрпошті прагнемо ефективно використовувати всі ресурси, і продаж старого автопарку – яскраве цьому підтвердження. Надалі утримуючи автівки на балансі, зрештою ми дійшли б до того, що вони стали непридатними навіть для продажу у якості металобрухту. А так ми виручимо від їх реалізації 10,9 млн грн, які вкладемо у ремонти відділень, закупівлю техніки та оновлення іншої інфраструктури», — відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Можливість продати це майно у підприємства з’явилася після завершення корпоратизації та зміни форми власності — 1 березня 2017 року Укрпошта стала акціонерним товариством, 100% власності якого належить державі. Із прийняттям Верховною Радою за поданням Кабміну змін у закон про перелік держкомпаніїй, що не підлягають приватизації, та вилученням із цього списку Укрпошти, продаж непрофільного майна став можливим. Крім того, відповідно до закону України «Про управління об’єктами державної власності» компанія може відчужувати майно (проводити аукціони з продажу) лише за погодженням Міністерства інфраструктури як представника акціонера. Такий дозвіл Укрпошта отримала 5 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, Укрпошта вже продає ту частину активів, що не використовуються у господарській діяльності компанії. Зокрема, об’єкти нерухомості – бази відпочинку, ангари, будівлі, склади та інше. Загалом від продажу 83 об’єктів нерухомості компанія отримала понад 288 млн грн. Перший аукціон відбувся у травні 2020 року. Попередньо була проведена незалежна оцінка ринкової вартості майна Укрпошти, обрано компанію, що надає послуги із оцінки непрофільних об’єктів нерухомості через відкриті торги в системі електронних закупівель ProZorro, та погоджено продаж цієї нерухомості із Міністерством інфраструктури. Всього Укрпошта має в своєму портфелі має понад 1,25 млн м2 нерухомості, із яких 132 тис. м2 не використовуються в господарській діяльності.

Джерело: Укрпошта, ProZorro