«Укрпошта» запускает голосование за лучший эскиз следующей марки «Добрый вечер, мы с Украины!» — в «Дия», Facebook и Instagram

Опрос будет длиться 6 дней — с 9 по 15 июня. Его проводят в приложении «Дия», а также в соцсетях поштового оператора «Укрпошта»: Facebook и Instagram. Результаты узнаем уже утром 15 июня.

Эскиз марки, который получит наибольшее количество голосов, будет воспроизведен «Укрпоштой» на народной почтовой марке уже в июле.

Также в планах национального почтового оператора выпуск марки с легендарным Ан-225 «Мрия» и еще одной с псом-разминировщиком Патроном.