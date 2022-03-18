«Укртелеком» возобновил предоставление интернет-услуг на Сумщине. Приоритет предоставляется сервисам ВСУ, важным административным и социальным объектам

Интернет-провайдер «Укртелеком» возобновил предоставление услуг в Сумской и в ряде населенных пунктов Запорожской области. Скорость доступа пока ограничена для частных лиц, приоритет предоставляется сервисам Вооруженных Сил Украины, а также важным административным и социальным объектам.

«Укртелеком» благодарит коллег из «Киевстар» за помощь в восстановлении интернет-доступа в Сумской области. Также возобновлено предоставление услуг в ряде населенных пунктов Запорожской области, в частности в Мелитополе, Акимовке, Кирилловке», — сказано в публикации Госспецсвязи.

На 18 марта запланированы восстановительные работы в Энергодаре.

Критическая инфраструктура и национальная сеть «Укртелекома» работают. Услуги телефонии и интернет-доступа предоставляются во всех областях, кроме Черниговской. Средняя доступность районных узлов связи составляет 80%. При этом из-за повреждения сети в некоторых областях этот показатель низкий, в Луганской области — 4%. Компания работает над восстановлением работы сети и предоставлением услуг.

Мобильный оператор «3Моб» предоставляет все услуги в роуминге в сети Vodafone Ukraine, а также голосовые и СМС-услуги в роуминге в сетях lifecell и «Киевстар».

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины полностью обеспечивает управление сетями в условиях войны и осуществляет круглосуточную координацию операторов по критически важным вопросам.