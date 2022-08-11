«Укрзалізниця» запустила новое мобильное приложение на iOS и Android — можно покупать билеты напрямую без дополнительных комиссий

11 августа после одного месяца в «бете» «Укрзалізниця» в партнерстве с Mastercard запустила новое мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров. Оно уже доступно всем пользователям на iOS и Android.

«Укрзалізниця» отдельно подчеркивает, что именно она является прямым продавцом билетов через новое приложение, а значит, стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — без дополнительных комиссий, которые могут брать партнерские сервисы (Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие). Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат. После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Wallet или Google Wallet.

Основные функции и возможности официального приложения «Укрзалізниця»

С его помощью можно:

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

«Укрзалізниця» также сообщает, что следующим этапом ее плана диджитализации станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск потерянных вещей и бронирование лаунжа. Пока конкретных сроков введения новых онлайн-сервисов перевозчик не сообщает.

Что касается старого приложения «Укрзалізниця» под названием «Железнодорожные билеты», его запуск состоялся в феврале 2017 года на Android, а в июле того же года — на iOS. Также можно вспомнить о скандале в 2019 году, когда «Укрзалізниця» обвинила бывшего партнера — разработчика booking.uz.gov.ua — в краже более 50 млн грн и анонсировала разработку собственного онлайн-сервиса по продаже билетов. В рамках обновленной стратегии развития онлайн-сервисов в январе 2021 года национальный перевозчик запустил свой первый чат-бот в Viber и Telegram, а в конце прошлого года он появился также Facebook Messenger и Apple Messages. Кстати, на прошлой неделе у чат-бота Apple Messages появилась возможность оплаты билетов через Apple Pay.